Neuzugang kommt aus Bremerhaven Die Gladiators waren lange an ihm dran: Das ist der neue Power Forward!

Am Dienstagmorgen wurde der Wechsel des früheren Junioren-Nationalspielers nach Trier bestätigt, die Tinte unter seinem Vertrag (für ein Jahr) dürfte aber schon ein paar Tage länger trocken sein. Drescher kommt als Ersatz für Moritz Krimmer, der im vergangenen Jahr eine ganze starke Saison in Trier gespielt und sich damit nachdrücklich für die Bundesliga empfohlen hatte, Krimmer wechselte nach Bamberg. Und Drescher, der in Berlin ausgebildet wurde und schon einige BBL-Spiele bestritten hat? Ist ein etwas anderer Spielertyp, hatte in der Jugend überwiegend als Center gespielt. Beim renommierten Albert-Schweitzer-Turnier 2018 (U18) wurde er zum besten Center gekürt. Er kam 2017/18 auch schon bei Alba Berlin in der Bundesliga zu Kurzeinsätzen.