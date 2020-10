Jordan Geist kommt mit Heidelberg nach Trier : „Die Fans werden laut und verrückt sein“

Interview Trier Ex-Gladiator Jordan Geist spielt am Freitag mit Heidelberg in der Arena Trier. Der Trierische Volksfreund hat vorab mit dem letztjährigen Topscorer der Gladiators gesprochen. Auf wen er sich besonders freut.

Vom Leistungsträger zum Gegner: Jordan Geist war in der vergangenen Saison der beste Scorer der Römerstrom Gladiators Trier. 18,6 Punkte erzielte der Shooting Guard im Schnitt pro Spiel. Darunter auch eine 38-Punkte-Gala gegen die MLP Academics Heidelberg. Das Team, zu dem der 22-Jährige im Sommer wechselte. Am Freitag (ab 19 Uhr) kommt Geist mit seinem neuen Team in die Arena Trier zum Saisonauftakt. Im Interview spricht er über die Zeit in Trier, die Gladiators-Fans und darüber, warum Trier ein Titelanwärter ist.