Schon fünf Abgänge Kein Vertrag: Weiteres Duo muss die Gladiators verlassen

Am Dienstag hat die sportliche Führung der Gladiators den ersten offiziellen Auftritt in Trier. Schon vorher ist klar: Für mindestens fünf Basketball-Profis ist die Zeit in Trier beendet.

22.05.2023, 14:17 Uhr

Center Till Isemann lässt es künftig nicht mehr für die Gladiators krachen. Foto: Willy Speicher

Wer soll bleiben, wer soll gehen? Auf diese Fragen gab es bei den Gladiators-Fans zumindest teilweise unterschiedliche Antworten. Die Abgänge der US-Amerikaner Jordan Johnson, Travis Daniels (der kürzlich noch in Trier eine Knie-OP hatte) und Dylan Painter waren wenig überraschend. Am Montag gab der Basketball-Zweitligist bekannt, dass auch zwei weitere Spieler, die vor der enttäuschend verlaufenen Saison nach Trier gekommen waren, den Club verlassen müssen: Die Gladiators hatten jeweils die Option, mit Center Till Isemann (26) und Flügelspieler Alex Laurent (29) zu verlängern – die Trierer verzichten aber auf eine Weiterverpflichtung.