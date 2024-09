Porträt Gladiators-Neuzugang Jannes Hundt: „Ich habe Bock auf erfolgreichen Basketball“

„Erfahrung auf hohem Niveau, selbstlos, harter Arbeiter und hohe Spielintelligenz“, so das Anforderungsprofil an den Spieler, der nach dem Weggang von Guard Jorden Barnes den Kader der Trierer Gladiators auffüllen sollte. Genau in dieses Profil passt Trierers Neuzugang Jannes Hundt, der zudem als starker Defensivspieler gilt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass Jannes sich entschieden hat nach Trier zu wechseln“, sagt der neue Headcoach Jacques Schneider in dem vollen Bewusstsein, dass Hundt ein völlig anderer Spielertyp ist.