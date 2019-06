Basketball : Gladiators verkünden Neuigkeiten zu Jermaine Bucknor

Trier Die Vorbereitungen für die neue Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga laufen bei den Römerstrom Gladiators Trier. Am Mittwoch hat der Club Neues zur Personalie Jermaine Bucknor verkündet.

Nachfrage am Mittwoch bei Achim Schmitz: Wie ist der Stand der Dinge? Daraufhin verkündet der Geschäftsführer: „Jermaine spielt auch nächstes Jahr für die Gladiators, er bleibt in Trier.“ Eine Nachricht, die viele Fans erfreuen wird. Denn seit der 35-Jährige im Winter 2017 an die Mosel zurückkehrte – er hatte bereits von 2012 bis 2015 für die TBB Trier in der Bundesliga gespielt –, avancierte der Kanadier immer wieder zum Spielentscheider. Unvergessen beispielsweise sein Dreier in allerletzter Sekunde gegen den späteren Aufsteiger Rasta Vechta im Winter 2018, mit dem er die Gladiatoren zum 89:88-Heimsieg schoss. „Wir sind sehr froh darüber, dass Jermaine sich dazu entschieden hat, weiter für uns zu spielen. Er ist ein absoluter Führungsspieler, der unserem jungen Team Halt gibt“, betont Achim Schmitz. Und, wie der Geschäftsführer weiter berichtet, besitzt der Mann mit der Trikotnummer 4 die Option auf noch ein weiteres Jahr in Trier. „Aber da werden wir dann zum gegebenen Zeitpunkt schauen, wie Jermaine körperlich drauf ist“, so Schmitz.