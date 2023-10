Basketball Trierer Basketball-Legende neu in der NBA: „Es war der richtige Zeitpunkt, Trier zu verlassen“

Das Spiel war mau, die Arena spärlich gefüllt, die Spannung längst raus – und das Beste, was die etwa 1600 Gladiators-Fans an jenem letzten Spieltag der Saison 2022/23 gegen Nürnberg erleben durften, passierte schon vor dem Sprungball: Da wurde Jermaine Bucknor für seine Leistungen in Trier gewürdigt, als Spieler für die TBB (2012 – 2015) und die Gladiators (2017 – 2021). Sein Trikot mit der „32“ hängt nun in der Halle neben dem von James Marsh. Es war zugleich das letzte Spiel von Bucknor als Cheftrainer der Römerstrom Gladiators – diesen Job hatte er im März 2023 übernommen, als Pascal Heinrichs gehen musste. Unklar war damals nur, ob Bucknor dem Club noch in anderer Funktion erhalten bleiben würde.