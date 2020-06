Trier : „Buck“ hat noch Bock: Kanadier bleibt in Trier

Trier Er gehört seit Jahren zu den Stützen im Trierer Profi-Basketball: Jermaine Bucknor. Und das soll so bleiben. Der Kanadier verlängerte seinen Vertrag beim Zweitligisten Römerstrom Gladiators.

(red) Wann die Saison beginnen wird? Unklar. Mit Zuschauern, ohne, oder mit welchen Einschränkungen? Auch das ist in der 2. Basketball-Bundesliga noch offen. Fest steht aber seit dem Wochenende, dass ein Trierer Publikumsliebling auch im nächsten Jahr an der Mosel auf dem Parkett stehen wird. Für Jermaine Bucknor wird es die siebte Saison in Trier. Der 36-Jährige verlängert seinen Vertrag bei den Gladiators für ein weiteres Jahr. Der Kanadier kam 2012 nach Trier, damals in die Bundesliga zur TBB. 2015 wechselte er erst nach Belgien und anschließend nach Argentinien, bevor er im Februar 2017 nach Trier zurückkehrte. In der abgelaufenen Saison erzielte Bucknor durchschnittlich 9,3 Punkte und 4,6 Rebounds pro Partie. Für die kommende Saison wechselt Bucknor von der Rückennummer 4 zur 32, die er bereits zum Beginn seiner Zeit in Trier trug. „Wir sind froh, dass Buck für eine weitere Saison bei uns bleibt. Er hat in den Gesprächen zur Vertragsverlängerung schnell deutlich gemacht, dass er unbedingt bei uns bleiben möchte. Für die aktuelle Situation brachte er sehr viel Verständnis mit und war sofort bereit, sich an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das ist nicht selbstverständlich und hat seine Loyalität zum Verein und der Stadt nochmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz. Bucknor: „Ich bin natürlich extrem glücklich für ein weiteres Jahr bei den Gladiators bleiben zu können. Trier ist für mich und meine Familie eine zweite Heimat und wir fühlen uns unglaublich wohl hier.“