Ex-Spieler wird Cheftrainer Gladiators: Alles klar mit Bucknor!

Seit weit über 30 Jahren gibt’s in Trier Erst- oder Zweitliga-Basketball zu sehen. Eine lange Zeit - aber die Liste der Cheftrainer im Profi-Basketball ist gar nicht mal so lang. Seit Mittwoch steht auch ein neuer Name auf der Liste - Jermaine Bucknor. Denn da wurde bekannt, dass der Kanadier nicht nur kurzfristig den am Freitagabend beurlaubten Pascal Heinrichs als Cheftrainer beerbt. „Jermaine Bucknor hat einen Vertrag als Headcoach bis zum Saisonende unterschrieben“, teilt Geschäftsführer Andre Ewertz mit. Wer ihm assistieren wird, stehe noch nicht fest - es soll aber wohl auf eine interne Lösung hinauslaufen.