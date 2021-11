Trier/Hagen : Ein Gladiator ist besonders heiß auf die „Feuervögel“

Trier/Hagen Basketball: Welche Serie endet in Hagen? Jonas Grof freut sich auf die Rückkehr in seine alte Heimat.

So oder so: Eine Serie wird am Freitagabend enden. Der Gegner Phoenix Hagen ist hoffnungsvoll mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Dann folgte eine Serie von fünf Niederlagen, zum Teil allerdings recht knapp. Zuletzt unterlag Hagen Tabellenführer Jena, konnte aber in der ersten Halbzeit gut mithalten. Auch Hagen war in den letzten Spielen vom Verletzungspech nicht verschont, allerdings nicht so dramatisch wie die Moselstädter. Jetzt soll gegen Trier in der Hagener Kollmann-Arena die Wende erfolgen. Wie Triers Coach Marco van den Berg hofft Chris Harris, Headcoach der Hagener, auf die Rückkehr der zuletzt verletzten Spieler. Besonders der Ausfall von Karrington Ward, 2019 kurzzeitig in Luxemburg bei AB Contern aktiv, schmerzte das Team. Ward war in den ersten fünf Begegnungen der Hagener der Topscorer des Teams. Mit einer Quote von über 45 Prozent zeigte der 2,01 Meter große Forward sein Können von jenseits der Dreipunktelinie. „Wir können und dürfen uns gegen Trier in keinster Weise schonen, dafür sind die Gladiators trotz Verletzungssorgen qualitativ immer noch viel zu gut besetzt“, sagt Hagens Cheftrainer Chris Harris: „Wer bei unserer sportlichen Situation nicht alles aufs Feld wirft, hat den Ernst der Lage verkannt.“