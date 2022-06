Abgang : Überraschender Abgang: Niedermanner verlässt Trier

Flügelspieler wechselt zu Gladiators-Konkurrent.

Die Trierer Profibasketballer hatten einen Verbleib des 25-Jährigen eingeplant, der zuvor in Schwenningen gespielt hatte. In Trier lief für Niedermanner nicht alles nach Wunsch: In der Vorbereitung verletzte er sich an der Schulter und fiel zum Saisonstart aus. Im Winter musste er zudem wegen einer Erkrankung vier Wochen stationär behandelt werden. In insgesamt 25 Hauptrunden- und vier Playoff-Partien für Trier stand Niedermanner durchschnittlich 17 Minuten auf dem Feld und steuerte knapp sechs Punkte und drei Rebounds pro Spiel bei. Geschäftsführer Andre Ewertz: „Wir sind überrascht von Jonas‘ Entscheidung. Er hat deutlich gemacht, dass er an einem anderen Standort scheinbar mehr Spielzeit und eine größere Rolle bekommt. Wir haben ihm in den Gesprächen nach der Saison vermittelt, dass er sich diese Rolle bei uns erarbeiten kann und wir mit ihm rechnen. Wir wünschen Jonas dennoch bei seinem neuen Team und für seine persönliche Zukunft alles Gute.“