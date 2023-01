Neuzugang Jordan Johnson : Der kleinste Gladiator hat ein großes Ziel

Gladiators-Guard Jordan Johnson (links) machte acht Spiele für die Trierer - und feierte in der Zeit sieben Siege. Nun trifft er am Mittwoch auf seinen Ex-Club, den Spitzenreiter Rasta Vechta. Foto: Willy Speicher

Trier Mit Siegesserien kennt sich Gladiators-Aufbauspieler Jordan Johnson aus. Gegen seine Ex-Kollegen aus Vechta soll am Mittwoch in der Arena die nächste Serie beginnen (19.30 Uhr). Ein Wiedersehen mit einem früheren Trierer fällt aber flach.

Er ist der neueste Spieler im Gladiators-Kader, der kleinste (1,75 Meter) – und wenn man die aktuelle Saison betrachtet, auch der erfolgreichste. Jordan Johnson hat in dieser Saison schon zwei Mal sieben Siege in Serie gefeiert. Beim Titelanwärter Rasta Vechta startete er mit diesem Run in die Saison. In seiner kurzen Zeit bei den Niedersachsen verlor er nur ein Spiel, machte zehn Punkte im Schnitt. Die Erwartungen an den 27-jährigen Aufbauspieler waren beim Tabellenführer aber höher: Er wurde ausgetauscht, wechselte nach Trier, zum Tabellenvorletzten. Und gewann beim neuen Club wieder seine ersten sieben Ligaspiele hintereinander, darunter auch gegen ein Topteam wie Tübingen. „So eine Siegesserie habe ich in Trier nicht erwartet, aber ich freue mich, dass wir so schnell in die Spur gefunden haben“, sagt der US-Amerikaner vor dem Duell am Mittwoch gegen seine früheren Kollegen aus Vechta. Er ist weit davon entfernt, den direkten Aufschwung nur an seiner Verpflichtung festzumachen. „Schon als ich mit Vechta gegen Trier gespielt habe und dann auch, als ich hierher kam, merkte ich schnell, dass die Bilanz nicht die Stärke des Teams widerspiegelt.“

Sein Punkteschnitt bei den Gladiators liegt auf etwa gleichem Niveau wie in Vechta. Bei seiner Wurfquote ist noch Luft nach oben. Da hatte der Point Guard schon bessere Quoten, etwa in Glasgow oder auch zuvor bei den Rio Grande Valley Vipers, mit denen er 2019 Meister in der G-League wurde, der Entwicklungsliga der NBA. Aber er beschert den Trierern ein Upgrade, das sich nicht im Detail aus den Statistiken rauslesen lässt. „Jordan hat sich sehr gut bei uns eingelebt“, lobt Cheftrainer Pascal Heinrichs: „Er spielt eigentlich immer gut – und die Mannschaft freut sich, dass er da ist. Dadurch, dass wir fünf Ausländer im Team haben, bekommen alle nicht ganz so viele Minuten. Aber da sieht man die Qualität, die unsere Spieler haben.“

INFO Vechtas größte Stärke: Keine Schwächen (AF) Mit der Hinrundenbilanz – neun Siege, acht Niederlagen (davon fünf zu m Saisonstart) – ist Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrich letztlich zufrieden: „Ich bin froh, dass wir nach dem nicht so guten Start im Kampf um die Playoffs mitmischen, das war von Anfang an unser Ziel“, sagt er: „Vor allem bin ich stolz darauf, wie wir uns rausgekämpft haben – viele Mannschaften kommen aus so einer Situation gar nicht mehr oder nur mit Trainer- und vielen Spielerwechseln. Wir sind unserer Linie treu geblieben. Nun kommt zum Start in die Rückrunde gleich das wohl ausgeglichenste Team der Liga nach Trier. „Die größte Stärke von Vechta ist, dass sie keine offensichtlichen Schwächen haben – sie sind auf jeder Position doppelt bis dreifach besetzt.“ Rasta-Forward Tajuan Agee sei aktuell der beste Spieler der Liga. „Sie stehen zurecht ganz oben – und das wird nicht einfach für uns“, sagt Heinrichs: „Wir hoffen, dass wir durch unsere Fans einen Push bekommen werden – den werden wir gegen den Tabellenführer auch brauchen.“

Sein Name klingt nach ganz großem Basketball. Das ist auch kein Zufall, sagt der in der Nähe von Chicago aufgewachsene Point Guard. „Meine Mutter war ein großer Fan von Michael Jordan – sie wollte mich aber nicht Michael nennen.“ Nun vereint er in seinem Namen zwei der größten Basketballer aller Zeiten, Michael Jordan und „Magic“ Johnson. Das größere Vorbild sei aber Air Jordan, „ganz klar“.

Dass Johnson ohne große Eingewöhnung abliefern kann, das liegt auch an seiner Erfahrung in verschiedenen Ligen. Er spielte im Kosovo („da geht es sehr physisch zur Sache“), in Großbritannien (wo er auf den Guard-Positionen keinen großen Unterschied zur Pro A sieht) und in den Niederlanden. Dort verbrachte Johnson, der im Hotel in Arena-Nähe untergebracht ist, auch den Jahreswechsel. „Den verbrachte ich bei einem früheren Teamkollegen in Amsterdam“, sagt er. Er fahre an freien Tagen gerne mal raus, erkundet die Region. So mag er an Trier auch die Nähe zu Luxemburg, Frankreich und Belgien. Auch über Vechta verliert er kein schlechtes Wort: „Dort hat es mir auch gefallen. Die Stadt ist zwar klein. Ich war von dort aus aber auch mal in Hamburg, Hannover und Bremen.“ Viel Energie, viel Tempo, das zeichnet Johnson auf dem Feld aus. Er kann das Spiel kontrollieren und strukturieren. Als „Lautsprecher“ sieht er sich eher nicht, da gebe es andere im Team. „Dan (Monteroso), Garai (Zeeb) und Parker (van Dyke) sind lauter als ich.“

So freut er sich auf das Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen – auch die Atmosphäre in der Arena hat es ihm angetan. „Die Fans unterstützen uns hier super.“ So rechnen die Gladiators am Mittwochabend im wegen des Davis-Cup-Termins im Februar vorgezogenen Heimspiels mit 2500 Zuschauern – für ein Spiel unter der Woche wäre das eine sehr ordentliche Kulisse. Es treffen aber die erfolgreichsten Teams der vergangenen Wochen aufeinander.

Wer gewinnen wird? Da legt sich Johnson dann doch fest: „Es treffen zwei gute Teams aufeinander. Aber wir gewinnen.“ Er will es mit Trier schließlich in die Playoffs-Finalrunde schaffen.