Weiterer Abgang : Leistungsträger sucht neue Herausforderung

Einen der Besten zieht’s Richtung Osten: Warum Brody Clarke die Gladiators verlässt und für welchem Club er künftig spielen wird.

Auf den großen Positionen bleibt fast nichts, wie es was – das hat sich beim Basketball-Zweitligisten Gladiators Trier schon nach den Abschieden von Radoslav Pekovic, Austin Wiley und Enosch Wolf abgezeichnet. Nun haben die Gladiators auch den Abschied von Power Forward Brody Clarke bekannt gegeben. Der 26-jährige Kanadier sucht eine neue Herausforderung in der höchsten polnischen Liga. Clarke schließt sich Spójnia Stargard an.

Es ist ein Verlust für die Trierer, aber wiederum einer, der nicht wirklich überraschend kommt. Vor zwei Jahren war der Kanadier von der University of Alberta an die Mosel gewechselt. In der ersten Saison konnte Clarke seine großen Qualitäten verletzungsbedingt nur in Ansätzen zeigen. In seiner zweiten Saison in Trier war Clarke aber von Beginn an ein Leistungsträger – vor allem in der ersten Saisonhälfte führte er auch die Statistiken und gehörte lange Zeit zu den besten Punktesammlern der Liga.