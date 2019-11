Trier Schock für die Römerstrom Gladiators Trier: Erst die 79:91 (40:36)-Niederlage bei den Nürnberg Falcons vom Samstagabend, dann am Sonntag diese Nachricht: Der Basketball-Zweitligist muss lange auf Aufbauspieler Simon Schmitz verzichten.

Schon bei der 79:91 (40:36)-Auswärtsniederlage der Gladiators Trier am Samstagabend in Nürnberg hatte Simon Schmitz verletzungsbedingt gefehlt. Informationen unserer Zeitung, wonach der 29-jährige Gladiators-Kapitän bis auf Weiteres ausfallen wird, bestätigt Triers Cheftrainer Christian Held dann am Sonntagnachmittag auf Volksfreund-Anfrage. Schmitz’ Verletzung betrifft das Fußgelenk.