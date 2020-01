Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Kein Erfolg unterm Bayer-Kreuz: Gladiators Trier verlieren in Leverkusen

Gladiator-Spieler Kyle Dranginis beim Wurf. Foto: Simon Engelbert

Leverkusen Die Römerstrom Gladiators Trier verlieren in Leverkusen mit 71:63 und muss damit die zweite Niederlage in Serie hinnehmen. In der Halbzeit wird’s laut auf dem Parkett.

Natürlich. Es geht nicht anders: Ist zwar erst der 19. Januar und es sind noch einige Wochen bis zum Beginn des Straßenkarnevals, aber das ist dem Rheinländer an sich doch egal. Die Halbzeitpause in der Partie der Römerstrom Gladiators Trier bei den Bayer GIants Leverkusen am Sonntagabend hat gerade begonnen, da geht’s ab in der Ostermann-Arena.

Aus den Lautsprechern dröhnt „Wenn et Trömmelche jeht“ von den Räubern – und es marschiert ein: die Hitdorfer Fährgarde. Danach heißt’s für ein paar Minuten Karneval statt Basketball auf dem Parkett.

Nach der Partie hält sich die Karnevalsstimmung bei den zahlreich mitgereisten und lautstarken Gladiators-Fans allerdings in Grenzen. Mit 63:71 (38:36) musste sich ihr Team beim deutschen Rekordmeister geschlagen geben. Und das, obwohl es sehr lange nach einem Auswärtssieg der Jungs von der Mosel ausgesehen hatte. Zunächst erwischt Trier keinen guten Start, liegt nach Punkten von Nick Hornsby und Sheldon Eberhardt schnell mit sieben hinten (0:7). Die Rheinländer sind besser im Spiel.

Das Team von Trainer Christian Held fängt sich in der Folge und geht nach sehenswerten Fastbreak-Punkten von Kyle Dranginis nach sechs Minuten erstmals in Führung (12:11). Doch Leverkusen bleibt das bessere Team in den Anfangsminuten. Trier agiert zu ungenau in der Offensive und ermöglicht Bayer zu viele offene Würfe. Die Folge: Triers Rückstand nach den ersten zehn Minuten (14:21).

Doch die Gäste steigern sich: Schon der Beginn des zweiten Viertels gehört den Gladiatoren. Zunächst wird Lucien Schmikale an der Dreierlinie freigespielt und versenkt (17:21). Dann folgt ein Ballgewinn und der Pass auf Kilian Dietz unterm Korb. Der wird gefoult und verwandelt beide Freiwürfe (19:21). Trier ist im Spiel und geht 4:20 Minuten vor der Pause durch Thomas Grün in Führung (28:26).

Bis zur Pause bleibt die Partie eng. Trier hat dank des hervorragenden Kyle Drangnis (15 Punkte bis zur Pause) einen leichten Vorteil (38:36).

In der zweiten Halbzeit entwickelt sich ein intensives und wildes Spiel mit wenigen offensiven Highlights auf beiden Seiten: Viele Fouls, viel Kampf, viel Krampf. Trier tut sich sehr schwer gegen 2,16-Meter-Center Dennis Heinzmann, findet offensiv nur selten Lösungen gegen den Big Man.

In der hektischen Schlussphase ist es bis zum Ende eng. Doch am Ende ist Bayer in den entscheidenden Minuten cleverer. Trier fehlt dagegen in mehreren Szenen das Glück, hinzukommen fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter.