Trierer Urgesteine Erstmals Gegner: Warum sich Kilian Dietz auf das Duell mit Maik Zirbes freut

Trier/Bochum · Im Sommer trainierten sie in der Arena noch zusammen, am Sonntag sind sie erstmals Gegner in ihrer langen Profi-Karriere: Center Kilian Dietz über seine Zeit in Bochum, die Gladiators und über das Wiedersehen mit Maik Zirbes im Heimspiel gegen die Trierer.

01.12.2023 , 09:07 Uhr

Vor zwölf Jahren in der Basketball-Bundesliga: Maik Zirbes und Kilian Dietz (#35) beim Abklatschen mit den TBB-Fans (zwischen ihnen: Nate Linhart). Die beiden Center kennen sich seit über 20 Jahren. Foto: WILLY SPEICHER

Es ist ja nie zu spät für eine Premiere. Wie lange kennen sich Maik Zirbes und Kilian Dietz nun? Da muss Kilian Dietz kurz überlegen: „Bestimmt 20 Jahre“, sagt er. „Mindestens.“