Basketball : Abschied von den Gladiators: Kilian Dietz geht

Trier Der Publikumsliebling geht von Bord: Kilian Dietz verlässt die Römerstrom Gladiators Trier. Das hat der Basketball-Zweitligist am Donnerstagmorgen bekanntgegeben.

Kilian Dietz – dieser Name gehörte zu den Gladiators wie die Porta zu Trier. Der Center aus Bernkastel-Kues entwickelte sich seit dem Gladiators-Start in der ProA 2015 zum Publikumsliebling der Trierer Fans. Mit seinem unbändigen Einsatz vor allem in der Defensive und seinem Ehrgeiz, sich nach zahlreichen verletzungsbedingten Rückschlägen immer wieder in den Kader zurückzukämpfen, spielte sich der 29-Jährige in die Herzen der Fans. Nun steht fest, dass der Mann mit der Trikotnummer 8, der bereits seit 2008 bei den Trierer Profibasketballern unter Vertrag stand, wird nicht mehr für die Gladiatoren auflaufen. Das hat der Club am Donnerstagmorgen verkündet.