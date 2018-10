Wieder gewonnen! Gladiators Trier feiern erneut in Kirchheim - 72:62!

Die Serien halten: Die Römerstrom Gladiators Trier gewinnen in Kirchheim mit 72:62 – und bleiben damit in der 2. Basketball-Bundesliga ungeschlagen.

Kirchheim (AF) Fahren Sie doch mal nach Kirchheim/Teck – sehr schön dort! Das können die Trierer Basketballfans auf jeden Fall bestätigen. Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators hat seine Serie bei den Kirchheim Knights fortgesetzt. Am Samstagabend feierten die Trierer vor knapp 1000 Zuschauern einen 72:62 (32:31)-Erfolg. Für die Trierer war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel – und das auch bei der Lieblings-Auswärtsfahrt: Bisher hat Trier in der Pro A alle Auswärtsspiele bei den Knights gewonnen. Bester Punktesammler bei den Gladiators war Jermaine Bucknor (17 Punkte). Auch Simon Schmitz (12), Vince Boumann (10) und Johannes Joos (10) trafen zweistellig. Kevin Smit überzeugte mit zehn Assists.

Nach 7:6-Führung für die Gladiators hatten die Knights eine starke Phase – den 7:0-Lauf beendete Kevin Smit mit einem Dreier. Die Schwaben entschieden das erste Viertel mit 20:16 für sich. Die Gladiators starteten konzentriert in den zweiten Abschnitt, Neuzugang Vince Boumann sorgte für den Ausgleich (20:20) – und auch ein kleiner Zwischenspurt der Knights zum 27:22 brachte die Gäste nicht aus der Ruhe. Simon Schmitz und Stefan Ilzhöfer brachten mit zwei Dreiern die Führung zurück. Stefan Ilzhöfer erhöhte beim Gastspiel in seiner Heimatstadt dann auf 31:27. Mit einem 32:31 für die Gladiators ging es in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt waren Boumann, Ilzhöfer und Lucien Schmikale mit je sechs Punkten die besten Schützen. Auf Kyle Dranginis mussten die Trierer verletzungsbedingt verzichten. Nach der Pause ging es ganz eng weiter – eigentlich nicht ungewöhnlich, für Gladiators-Gastspiele in Kirchheim aber eben doch: In der jüngeren Vergangenheit hatten die Trierer immer beste Erinnerungen an die Auswärtsspiele in Schwaben. Oft führten sie schon frühzeitig sehr deutlich. Die Führung wechselte nun mehrfach. Unter dem Korb wurde Boumann gut in Szene gesetzt (48:47 zum Viertelende) – der Amerikaner lieferte sein bisher bestes Spiel für die Gladiators ab. Aber auch Jermaine Bucknor drehte nach der Halbzeit auf. Der Kanadier traf auch zum 56:52 für die Trierer. Danach häuften sich aber die Fehler. Die Gladiators ließen gute Gelegenheiten aus, den Vorsprung auszubauen. Beim Stand von 60:57 und eigenem Ballbesitz nahm Gladiators-Cheftrainer Christian Held eine Auszeit – und Johannes Joos erhöhte gleich auf 62:57. Simon Schmitz hatte dann an der Freiwurflinie die Chancen, auf sieben Punkte zu erhöhen. Er verwarf aber beide, ganz untypisch für ihn. Joos traf aber zum 64:57, Bucknor kurz darauf per Dreier auf 67:59. Das sah nach Vorentscheidung aus – und das sollte sich auch bestätigen.