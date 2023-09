Generalprobe verpatzt Kleiner Dämpfer: Gladiators verlieren Test gegen Hagen klar

Was ist neu? Ab dieser Saison gibt es in der Arena erstmals einen Stehplatz-Block bei Gladiators-Spielen – eine neue Blockfahne hängt auch schon bei der Generalprobe gegen Hagen. Der harte Kern sorgt auch schon vom Sprungball an für Stimmung („Maik springt höher“), das dürfte aber nur ein erster Vorgeschmack sein. Am Sonntag gegen Düsseldorf dürfte es in der dann mit über 3000 Fans gefüllten Halle deutlich lauter werden – nicht zuletzt, weil die Musik im Testspiel nur sehr leise zum Einsatz kommt. Schon zu sehen – aber noch nicht in voller Pracht: Die im Sommer innen und außen aufgehübschte SWT-Arena hat zwei deutlich größere und moderner LED-Wände spendiert bekommen, die aber vor dem Saisonstart noch ein Update bekommt. Neu sind unter anderem auch der Außenanstrich und das Licht in der Halle.