Meinung : Dank u wel. Marco!

Der Abschied vom Gladiators-Cheftrainer kommt überraschend. Für wen das Aus von Marco van den Berg eine echte Chance werden kann - und warum mit dem Niederländer ein einzigartiger Typ die Gladiators verlässt.

Die Trierer Gladiators in der Saison 2021/22: Sie können zaubern und zaudern, begeistern und entgeistern. So viel Potenzial, so ein guter Start - und dann kommt in vielen Spielen so wenig dabei rum. Keine Frage: Nur vier Siege aus den letzten zwölf Spielen – das ist viel zu wenig für ein Team, das zwischenzeitlich durchaus Titelambitionen angemeldet hatte.

Wenn ein Team weniger ist als die Summe der einzelnen Teile, wie mehrfach in dieser Saison - dann rückt auch der Trainer in die Kritik. Das sind die so oft angeführten Mechanismen des Geschäfts. Die Gladiators haben am Montagabend schnell reagiert. Marco van den Berg ist nach anderthalb Jahren in seiner zweiten Amtszeit in Trier wieder Geschichte. Der Trierer Basketball verliert damit einen Experten mit Ecken und Kanten. Einen, der nicht nur im Basketball eine eigene Philosophie und immer auch eine dezidierte Meinung hat. Und einen, der das Geschäft kennt. Am Abend hat er sich auf TV-Anfrage noch nicht zu seinem Abschied äußern wollen. Auch in der Pressemitteilung des Clubs wird er nicht zitiert.

Für das Team kam das Aus aber wohl nicht so überraschend, wie der TV aus Spielerkreisen erfuhr. Spieler und Verantwortliche hatten die wenig zufriedenstellende Situation schon vor dem Hinrunden-Abschluss in Tübingen besprochen und nach Lösungen gesucht. Eine naheliegende könnte ein Gladiator sein, der eine besondere Beziehung zum Basketball in Trier hat: Jermaine Bucknor - der Kanadier spielte knapp acht Jahre als Profi in Trier. Im Sommer machte er die Trainer-B-Lizenz – danach wollte er für zwei Monate in Trier hospitieren.

„Buck“ blieb aber länger. Dem 38-Jährigen wäre die neue Rolle zuzutrauen: Ein vom Basketball besessener Kämpfertyp, ein Leader, der schon als Spieler immer seine Meinung gesagt hat. Als Ex-Profi, der erst vor gut einem Jahr die aktive Karriere beendet hat, ist er auch näher an den Spielern dran als Marco van den Berg. Die Trainer-Erfahrung fehlt ihm aber. So könnte es gut sein, dass das Duo aus Bucknor und Nachwuchs- und Assistenztrainer Pascal Heinrichs mehr als eine Übergangslösung ist. Heinrichs hat auch die nötige Lizenz für die Pro A.