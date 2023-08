Sport-Interview „Last Man Standing“ – Marco Hollersbacher ist ein Gladiator aus der vergangenen Spielzeit

Im September 2022 hat die TV-Redaktion den jungen Mann als Neuzugang der Gladiators für die Saison 2022/23 vorgestellt. Für Marco Hollersbacher, der aus der dritten Liga (ProB) aus Schwelm nach Trier gewechselt war, sollte es, so hat er es selbst formuliert, „ein wichtiger und großer Schritt zum nächsten Level werden“. Er hatte in der Vorsaison die Trierer Mannschaft – allerdings mit einem ganz anderen Kader – persönlich bei einem Spiel in Leverkusen gesehen und war sich sicher, „dass diese Mannschaft ein klarer Kandidat für die Play-Offs ist“. Es war klar, dass er in einem solchen Team spielen wollte.