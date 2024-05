Basketball-Playoffs Live: Gladiators Trier gegen Münster - Die Highlights im Videostream

Der in der Serie gegen Münster mit 2:0 führende Hauptrundenmeister könnte damit schon an diesem Abend als erster Playoff-Halbfinalist feststehen – in den übrigen drei Viertelfinal-Serien steht es nach zwei Spielen jeweils 1:1. Der Sieger des Viertelfinal-Duells Trier – Münster trifft im Halbfinale entweder auf Jena oder auf Frankfurt.