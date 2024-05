Playoff-Halbfinale im Basketball Livestream: Es geht um alles – Gladiators Trier gegen Frankfurt im fünften Spiel

Schwache Nerven? Ja? Okay, dann ist das hier nichts für Sie. Denn es geht um alles – und zwar für die Römerstrom Gladiators Trier am Sonntag (17 Uhr) in Playoff-Halbfinale Nummer fünf gegen Frankfurt. Nur wenn die Trierer Basketballer in der Arena gewinnen, geht’s hoch in die Bundesliga.