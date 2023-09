Basketball-Sensation „Es war mein absoluter Wunsch“: Ex-Nationalspieler Maik Zirbes kehrt zurück zu den Gladiators

Was für ein Wahnsinn, was für ein Basketball-Sonntag - da gewinnt das deutsche Team erstmals in der Historie nach dem packenden Finale gegen Serbien den Weltmeister-Titel. Wenn das dem Basketball in Deutschland nicht einen gehörigen Aufschwung geben sollte, was sonst? Der frühere Trierer Bundesliga-Profi Bastian Doreth kam als ZDF-Co-Kommentator aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus – nur das Endspiel war beim öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen.