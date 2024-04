Center Maik Zirbes vor den Playoffs Was die Gladiators von allen anderen Teams der Liga abhebt

INFO

Zwei Heimspiele stehen fest: Das erste Spiel der Viertelfinalserie (Best of 5) gegen Münster wird am Donnerstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, ausgetragen. Das zweite Heimspiel steht am Dienstag, 7. Mai, 19.30 Uhr, an. Dazwischen müssen die Trierer am Sonntag nach Münster (18.30 Uhr). Mit einem Zuschauerrekord ist im ersten Playoff-Spiel wohl nicht zu rechnen - für viele Familien mit Kindern ist der Abendtermin am Werktag eher ungünstig. Voll werden dürfte es in der SWT-Arena aber dennoch.

Änderungen im Spielplan: Ob es eine vierte Partie im Viertelfinale zwischen Trier und Münster geben wird, steht zwar noch nicht fest – dazu kommt es nur, wenn nicht eines der Teams die ersten drei Partien für sich entscheidet. Das (mögliche) zweite Spiel in Münster findet aber nicht wie ursprünglich angekündigt am Freitag, 10. Mai, statt – sondern schon an Christi Himmelfahrt (Vatertag), 9. Mai, um 20 Uhr. Das bestätigte Andre Ewertz dem Volksfreund. Ein mögliches entscheidendes fünftes Spiel der Serie würde dann am Samstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, in Trier über die Bühne gehen (und nicht am Sonntag, 12. Mai). Der Trierer Playoff-Gegner Münster hat keinen BBL-Lizenzantrag gestellt. Der Gewinner der Viertelfinal-Serie wird aber definitiv auf ein Team mit Bundesliga-Ambitionen treffen – den Sieger des Duells Frankfurt gegen Jena. Im zweiten Halbfinale wird definitiv ein Team stehen, das nicht für den Aufstieg in Frage kommt: Hagen und Kirchheim haben keinen Lizenzantrag für die BBL gestellt, beide treffen im Viertelfinale aufeinander. Die beiden Finalisten sind sportlich für die BBL qualfiziert.