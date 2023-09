Basketball-Sensation Ex-Nationalspieler Maik Zirbes kehrt zurück zu den Gladiators

Von 2006 bis 2012 stand Zirbes in seiner Heimat beim SFG Bernkastel und den Junior Teams der TBB Trier auf dem Parkett. 2008 gewann er mit Bernkastel überraschend den DBB-Jugendpokal und wurde nach der Saison zum MVP der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga gewählt. Nach seinem Durchbruch im Bundesligateam unter Trainer Henrik Rödl folgte 2012 der Wechsel nach Bamberg zu den Brose Baskets. Weitere Stationen des international erfahrenen Centers waren Roter Stern Belgrad, Maccabi Tel Aviv, Guangxi Weizhuang in China, Olimpija Ljubljana, Shabab Al Ahli in Dubai und zuletzt Benfica Lissabon.