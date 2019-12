Trier Vor zwei Wochen verließ Co-Trainer Marc Hahnemann überraschend Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier. Jetzt betreut der 28-Jährige ein Team aus dem Saarland. Wir haben mal bei ihm nachgehört.

Am letzten Wochenende stand der 28-Jährige nun bei Damen-Bundesligist Saarlouis Royals an der Seitenlinie. Hat der frühere Assistent von Gladiators-Cheftrainer Christian Held also einen neuen Job? Nachfrage bei Marc Hahnemann am Dienstag: „Ja, ich betreue die Royals, allerdings nicht als Cheftrainer, dieses Amt übt weiterhin Gabi Chnapkova aus.“ Er habe in Saarlouis keinen Vertrag unterschrieben, übe seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. „Ich mache das, weil es mir guttut“, so der frühere Gladiator.