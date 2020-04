Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Marco van den Berg zurück bei den Gladiators: Die Details hinter dem Comeback

Da ist er also wieder: „Ich bin halt wie Unkraut“, sagt Marco van den Berg lachend, als der Volksfreund ihn am Mittwochnachmittag telefonisch erreicht. Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte (Volksfreund, 20. April), ist jetzt offiziell: Marco van den Berg kehrt als Trainer zurück zu den Römerstrom Gladiators Trier, das hat der Club am Mittwoch verkündet. Der 54-Jährige hat beim Basketball-Zweitligisten für drei Jahre unterschrieben und beginnt am 1. Juli offiziell mit der Arbeit.

Am Sonntag hatte der Club erklärt, den auslaufenden Vertrag mit Ex-Trainer Christian Held nicht verlängern zu wollen. Am Dienstag, so berichtet Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz, sei dann die Vertragsunterzeichnung mit van den Berg erfolgt. „Marco kennt den Verein, kennt die Strukturen, er strahlt positive Energie aus – das brauchen wir momentan. Und dass er schwierige Situationen managen kann, hat er ja 2015 schon einmal bewiesen.“ Mit ihm wolle man „nachhaltig etwas aufbauen, daher waren wir uns schnell einig, dass wir ihm etwas Langfristiges anbieten“.

Momentan, so Schmitz weiter, könne der Club aufgrund der Corona-Krise finanziell nicht genau planen, da viele „Partner und Sponsoren“ auch von der Auswirkungen der Pandemie betroffen seien. „Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich weniger Einnahmen generieren können als vor Corona – daher müssen wir auch schauen, wo Einsparpotenziale sind.“

Heißt das, Marco van den Berg ist für den Club günstiger als sein Vorgänger Christian Held? Schmitz: „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich hier nicht zu Vertragsdetails äußern werde.“

Marco van den Berg hatte den Club im Sommer 2015 übernommen und in den folgenden drei Spielzeiten einmal ins Playoff-Viertelfinale sowie zweimal ins Halbfinale geführt. Im Sommer 2018 dann verabschiedete er sich schließlich, um näher bei seiner Tochter in den Niederlanden sein zu können, und einen Job als Leiter der Nachwuchsakademie des niederländischen Basketballbundes zu übernehmen. Wieso nun der Schritt zurück an die Mosel?

„Mitentscheidend für meine Rückkehr ist die Tatsache, dass meine Tochter sagte: ,Mach das, Papa!’ Sie hat gesehen, dass ich in den Niederlanden mit meinem Job nicht zufrieden war und zudem die Arbeit bei einem Proficlub vermisst habe. Zudem ist mein familiärer Mittelpunkt ja inzwischen auch an der Mosel.“ Van den Bergs Lebensgefährtin Katarina Barley wohnt in Schweich.

Dass es was wurde mit dem Engagement in Trier sei eher Zufall gewesen, denn: „Ich stand kurz vor dem Vertragsabschluss mit einem anderen deutschen Club“, berichtet van den Berg. Wie aus Basketballkreisen zu vernehmen ist, soll es sich dabei um Triers ProA-Konkurrent Kirchheim Knights gehandelt haben. Dieses Engagement, so der Niederländer, habe sich aufgrund von Corona dann allerdings zerschlagen. „Nur deswegen wurde es etwas mit den Gladiators.“

Die Entwicklung des Clubs habe er in den vergangenen Jahren sehr eng verfolgt, auch die Arbeit seines Vorgängers und ehemaligen Assistenten Christian Held. Van den Berg: „Christian hatte eine klare Linie, sein Team hat oft sehr gut gespielt. Nun hat der Club sich anders entschieden. So ist das professionelle Geschäft. Ich musste das auch schon öfter erleben. Aber ich bin mir sicher, dass ihm noch eine tolle Karriere bevorsteht.“

Der Kontakt zu Marco van den Berg, so sagt Achim Schmitz, sei in den vergangenen Jahren nie gänzlich abgerissen. „Über Ostern haben wir dann konkret über eine Rückkehr gesprochen. Unterschrieben haben wir den Vertrag am Dienstag.“ Bei den Gladiators, so der Club-Boss, werde sich van den Berg auch im Nachwuchsbereich einbringen. „Ziel ist es, dass wir immer wieder Talente aus der eigenen Jugend nach oben ziehen“, betont Schmitz.