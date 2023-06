Neuer Center kommt von Artland Dragons Der größte Gladiator im neuen Kader

In der nächsten Saison spielen Bacak (27) und Linßen (24) nun erstmals gemeinsam in einem Team. Nach Linßen (kam aus Paderborn) hat nun auch der Deutsch-Kroate Bacak bei den Römerstrom Gladiators unterschrieben, die damit auf den deutschen Positionen die nächste Ansage an die Konkurrenz machen: Denn 2,10-Meter-Mann Bacak gehört zu den gestandenen Pro-A-Spielern. Als er vor einem Jahr von den Bayer Giants Leverkusen zu den Artland Dragons wechselte, war das Bedauern bei den Rheinländern durchaus groß. Nun trifft Marko Bacak in Trier wieder auf seinen früheren Leverkusener Co-Trainer Jacques Schneider, der bei den Giants vorher auch schon mit Linßen gearbeitet hatte. Bacak - gebürtiger Berliner, der in Oldenburg auch schon in der BBL zum Einsatz kam – unterschrieb in Trier einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie zuvor bereits die weiteren bisher feststehenden Neuzugänge Linßen, Haris Hujic (Leverkusen), Moritz Krimmer (Nürnberg) und Evans Rapieque (Mitteldeutscher BC). Um drei Jahre wurde der Vertrag mit Marco Hollersbacher verlängert.