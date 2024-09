Ex-Gladiator vor Trier-Spiel Von wem sich Marko Bacak „den einen oder anderen Spruch“ anhören muss

Die Trierer machen sich bereits am Freitag nach dem Vormittagstraining auf den Weg nach Niedersachsen. Das Spiel am Samstag steht auch bereits um 17 Uhr an. „Wir haben aus den ersten zwei Spielen im Pokal und in der Liga sehr viel mitgenommen und treten jetzt als klarer Favorit in Vechta an“, kündigt Jacques Schneider an. Vechta II sei das jüngste Team der Liga, als Farmteam gehe es dort vor allem um die Spielerentwicklung – und da stünden (nicht nur) auf den Guard-Positionen „hochtalentierte Spieler“ in ihren Reihen – wie Kaya Bayram und Roy Krupnikas. Sie hätten aber auch Leistungsträger verloren – wie etwa Joshua Bonga (der jüngere Bruder von Nationalspieler Isaac Bonga wechselte in die USA). Schneider freut sich auch auf Marko Bacak, mit dem er auch schon in Leverkusen gearbeitet hatte: „Ein toller Typ und herausragender Charakter - es wird schön, ihn wiederzusehen.“ Der „absolute Fokus“ liege aber auf dem Ziel, den ersten Saisonsieg einzufahren: „Ich bin auch sehr optimistisch, dass das klappt und wir uns offensiv steigern werden.“