Leistungsträger bei den Gladiators Schluss mit Wechselgerüchten: Center bleibt in Trier!

„Marten war in der letzten Saison ein wichtiger Schlüssel zu unserem Erfolg und umso glücklicher bin ich, dass er sofort signalisiert hat an seinem Vertrag bei uns festzuhalten“, kommentiert der neue Trierer Headcoach Jacques Schneider: „Er hat dieses Jahr in vielen Bereichen einen großen Schritt nach vorne gemacht, was sich in seinen starken Leistungen in den Playoffs widerspiegelt. Marten identifiziert sich mit Trier und ist ein toller Repräsentant unseres Vereins und unserer Team-DNA. Das wir jetzt, nachdem ich ihn 2013 in einem niederklassigen Jugendspiel entdeckt habe, auf diesem Niveau zusammenarbeiten ist eine kleine Cinderella Story.“