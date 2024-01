Auch mit 97 Jahren Ältester Stammgast in der Arena: Mit Fan-Schal und Rollator zu den Gladiators

Stets sitzt er auf seinem angestammten Platz in der obersten Reihe der SWT-Arena begleitet von einem seiner drei Söhne, die in Trier leben. Insgesamt hat Matthias Werner fünf Söhne – die alle Basketballfans sind. Zwei Söhne leben in Koblenz und besuchen dort die Heimspiele der EPG Baskets. „Beim Spiel der Koblenzer in Trier waren unser Vater und alle Söhne in der Arena“, so Sohn Matthias.