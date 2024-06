„Herber Verlust“ Gladiators: Den Überflieger zieht’s in die Bundesliga

Ob Moritz Krimmer im nächsten Jahr in der Basketball-Bundesliga spielen wird? Diese Frage hat sich in den vergangenen Wochen eigentlich nicht mehr gestellt. Die Frage war nur: Wo wird der Flügelspieler im nächsten Jahr spielen, nach einer überragenden Saison bei den Römerstrom Gladiators, wo er in einigen Playoff-Spielen sogar noch mal eine Schippe drauflegen konnte?