2. Basketball-Bundesliga Gladiators-Trainer Beck: Der Aufstieg ist das erklärte Ziel

Direkt nach dem Sieg gegen Vechta II am Samstagabend setzt Gladiators-Cheftrainer Don Beck auf dem Parkett zu einer Dankesrede an – ein kleines Zwischenfazit nach einer Hauptrunde mit einem ersten Platz, der mit dieser Souveränität, dieser Überlegenheit, auch mit viel Optimismus nicht zu erwarten war. An die Fans, das Team, die Geschäftsstelle, an die Sponsoren. An alle, die ihren Anteil haben.