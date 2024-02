Sie ist die Ehefrau von Don Beck Von Tokio nach Trier: Naho Nakawagawa gehört jetzt zum Team der Gladiators Trier

Beginnen wollen wir die Geschichte über Naho Nakawagawa mit einem Treffen von Don Beck im Sommer 2015 bei seinem jährlichen Besuch in Trier. „Kannst du dir vorstellen, dass ich ab dieser Saison die japanische Damenmannschaft Toyota Antelopes trainieren werde?“, so Don Beck auf die Frage, welche Mannschaft er denn in der kommenden Saison in Japan trainieren werde. Nach einer erfolgreichen Ära mit der Herrenmannschaft der Toyota Alvarks,wollte das Management des Vereins bei seiner Damenmannschaft einen neuen Impuls auch im Hinblick auf die anstehenden olympischen Spiele in Tokio 2020 setzen. (Einige Spielerinnen der Antelopes gehörten zum Kader der japanischen Nationalmannschaft, die bei Olympia in Tokio fast sensationell die Silbermedaille gewann.)