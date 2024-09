Guter Freund von Don Beck Warum der Coach von NBA-Superstar Steph Curry den Gladiators beim Training zuschaut

Dass Adams ein „positiv Verrückter in Sachen Basketball ist“, zeigt die Tatsache, dass er während seines Besuchs in Trier täglich beim Training der Gladiators vor Ort war. Er griff nicht in das Training ein, sondern beobachtete sehr genau, was Jacques Schneider und sein Team in den Trainingseinheiten erarbeiteten. „Ich bin sehr angetan von dem jungen deutschen Nachwuchstrainer“, so fällt sein Urteil über Jacques Schneider aus. Mit großer Freude stellte Adams fest, „dass im Team eine große Harmonie herrscht und die Spieler mit höchster Konzentration arbeiten.“ Für den erfahrenen Trainer gehört der Zusammenhalt innerhalb einer Mannschaft zum unbedingten Muss, um erfolgreich sein zu können. „Auch Steph Curry ist ein echter Teamplayer trotz seines Ausnahmekönnens“, sagt Adams, der den NBA-Star in den höchsten Tönen lobt. „Er ist pflegeleicht, respektiert die Coaches und seine Mitspieler in höchstem Maße.“