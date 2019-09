Basketball: Neue Verletzungssorgen bei den Gladiators – Testspiele am Wochenende

Trier Eine Woche vor dem Start in die neue ProA-Saison gegen Karlsruhe (Samstag, 21. September, Arena Trier) gibt es neue Verletzungssorgen bei Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier. Wen es nun erwischt hat und gegen wen das Team am Wochenende testet.

Bittere Nachrichten für die Römerstrom Gladiators Trier: Der Basketball-Zweitligist muss bis auf weiteres auf Center Kilian Dietz verzichten. Der 28-Jährige ist beim Testspiel am vergangenen Sonntag auf die Schulter gefallen und kann momentan weder trainieren noch spielen. „Wie lange Kilian ausfallen wird, wird sich am Montag nach einer Untersuchung beim Spezialisten entscheiden“, berichtet Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz am Freitag. Über eine mögliche Nachverpflichtung, so der Geschäftsführer, werde dann im Laufe der Woche beraten.