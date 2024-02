Basketball Neuzugang bei den Gladiators: Wer ab 1. März die Geschäftsstelle der Trierer leiten wird

Geschäftsführer Andre Ewertz bezeichnet ihn „als echten Glücksfall“: Wie die Gladiators vor dem Spitzenspiel in Jena am Samstag (19.30 Uhr) mitgeteilt haben, wird ab dem 1. März Florian Hosseini-Görge die Geschäftsstellen- sowie die kaufmännische Leitung beim Basketball-Zweitligisten übernehmen. Der 34-jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler war zuletzt als CFO und Prokurist beim Nahrungsmittelproduzenten Galileo Lebensmittel KG in Trierweiler tätig. Hosseini-Görge wird damit das Team erweitern. Laut Club-Infos wird er das bisherige Team in den Bereichen der Finanzplanung und Buchhaltung sowie in der tagesgeschäftlichen Organisation der Geschäftsstelle unterstützen.