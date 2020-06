Personalwechsel : Neuer Kanadier und ein Abschied

Trier Gladiators: „Big Man“ Brody Clarke freut sich auf Trier. Ilzhöfer verlässt den Club.

(AF/red) Dafür, dass Basketball Ende des 19. Jahrhunderts von einem Kanadier erfunden wurde – von James Naismith – hat das Land gar nicht mal so viele Stars in der Sportart hervorgebracht. Im Trierer Profibasketball hat man aber beste Erfahrungen mit Kanadiern gemacht: Vor allem mit langjährigen Publikumslieblingen wie Jermaine Bucknor (TBB und Gladiators) sowie mit James Gillingham (TBB, 2004 - 2010). Aber auch Jermaine Anderson und Nate Doornekamp sind vielen noch in Erinnerung. Nun zieht’s mit Power Forward Brody Clarke, gerade 24 geworden, wieder einen Kanadier an die Mosel. Der 2,05-Meter-Mann aus Edmonton kann auch auf der Center-Position spielen. Clarke spielte zuletzt kurzzeitig für das kanadische Profiteam Edmonton Stingers. Zuvor war er ein Leistungsträger im College-Team der University of Alberta, den „Golden Bears“. Der kanadische A2-Nationalspieler gilt als guter Werfer aus der Mitteldistanz und auch von jenseits der Dreierlinie. Clarke freut sich auf seine erste Profistation im Ausland: „Auch wenn ich persönlich noch nicht in Trier war, wurde mir bereits sehr viel Gutes über die Stadt, die Arena und vor allem die Fans berichtet. Ich bin heiß auf die neue Aufgabe bei den Gladiators und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich bin wirklich stolz, ein Teil der großartigen Basketballkultur in Trier zu sein und will den Fans zeigen, was ich kann“, so wird Brody Clarke in der Gladiators-Pressemitteilung zitiert. Er unterschreibt einen Ein-Jahres-Vertrag und wird das Trikot mit der Rückennummer 14 tragen. „Er passt hervorragend in unser System, was stark auf intelligentem Teambasketball basiert. Vor allem seine Vielseitigkeit in der Offensive bringt uns auf den großen Positionen enorm weiter und gibt uns die nötige Breite im Kader“, freut sich Cheftrainer Marco van den Berg. Clarke ist der dritte Neuzugang nach Dan Monteroso und Jonas Grof.