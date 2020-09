Basketball : Neues Gladiators-Trikot ist da: Wie es aussieht und was es kostet

Neues Gladiators-Trikot ist da: Wie es aussieht und was es kostet

Trier Konstantin-Basilika, Porta Nigra und der Trierer Dom schmücken das neue Trikot der Gladiatoren. Auch die Invictus-Philosophie ist auf dem neuen Jersey verewigt. Was das Trikot kostet.

Am Donnerstagabend war es soweit: Die Römerstrom Gladiators haben ihr Trikot für die Saison 2020/21 präsentiert. Bei den Heimspielen in der Arena Trier tragen die Gladiatoren grün, auswärts laufen die Trierer Profibasketballer in schwarz auf.