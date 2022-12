2. Basketball-Bundesliga : Ex-Trierer: „Was setzt sich durch – unsere Defense oder eure Offense?“

Trier Die Römerstrom Gladiators wollen gegen Kirchheim den Trend fortsetzen. Triers Kapitän Zeeb und der frühere Gladiator Niedermanner sind sich in einem Punkt einig.

Mit einer positiven Bilanz aus dem Kalenderjahr gehen? Also mit acht Siegen und sieben Niederlagen, genau wie vor einem Jahr noch unter dem damaligen Cheftrainer Marco van den Berg? Okay, das ist der Sound der Zukunft, da ist viel Konjunktiv drin, und dazu müssen die Römerstrom Gladiators auch erst mal die ausstehenden vier Pro-A-Spiele in den nächsten zwei Wochen gewinnen. Darunter ist auch eines gegen ein Topteam, am 2. Weihnachtstag zu Hause gegen Tübingen. Aber allein schon die Tatsache, dass Mitte Dezember noch diese Chance besteht, das war vor wenigen Wochen so noch nicht zu erwarten. „Ich will nicht zu weit nach vorne schauen“, sagt Gladiators-Kapitän Garai Zeeb. „Aber klar ist das möglich, wenn wir weiter unsere Qualität zeigen und auch defensiv Schritte nach vorne machen.“ Den Aufwärtstrend fortsetzen - vier Siege in den vergangenen sechs Spielen – darum geht es im Heimspiel am Samstag gegen die Kirchheim Knights (19.30 Uhr, Arena). Nicht nur der Aufbauspieler kann da mit reichlich Selbstbewusstsein auflaufen. Denn beim 107:93-Sieg in Münster gelang dem 25-Jährigen offensiv so ziemlich alles – so traf er sieben Dreier bei acht Versuchen, auch wenn die Distanzwürfe eigentlich gar nicht seine schärfste Waffe sind. „So eine Quote hatte ich noch nie“, sagt Garai Zeeb. Aber in den Vordergrund drängen will er sich nicht. Er sei meist frei zum Wurf gekommen. Das habe sich „richtig angefühlt“ und gebe auch Selbstbewusstsein, klar: „Aber gleichzeitig muss man schauen, dass man nicht überdreht – es läuft ja nicht in jedem Spiel so“, sagt er. Positiv sieht Zeeb die Nachverpflichtung von Jordan Johnson, wie er ein gelernter Aufbauspieler. „Das entlastet mich sowohl offensiv als auch defensiv. Ich habe nicht mehr so viele Minuten, muss nicht so balldominant sein und so viele Entscheidungen treffen“, sagt Zeeb. So habe er zuletzt auch öfter auf der Shooting-Guard-Position gespielt: „Wir ergänzen uns gut.“