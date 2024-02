Spiel um die Tabellenführung Vor Gladiators-Spitzenspiel: Bangen um Clay Guillozet

Umfassende Videoanalysen sind ebenso im Programm wie spezielle auf die gegnerische Defense ausgerichtete Spielzüge und Defense Systeme gegen die offensiven Stärken des Gegners. Im Moment fehlt auf dem Trainingsparkett neben dem schon länger verletzten Marcus Graves (Muskelbündelriss) auch Clayton Guillozet. Dabei sind die Fortschritte im Heilungsprozess bei Playmaker Graves enorm. „Wenn es so weiterläuft, kann Marcus am Ende der nächsten Woche wieder dosiert ins Training einsteigen“, sagt Beck, der aber betont, „dass wir dabei nichts überstürzen wollen, weil wir ja für die Position einen Ersatz gefunden und verpflichtet haben.“ Don Beck unterstreicht dabei die ganz besondere Bedeutung der Physioabteilung der Gladiators. „Meine Frau Naho, Aggy Mock und Lukas Oberheim leisten ganz hervorragende Arbeit“, berichtet Don Beck. Athletiktrainer Reggie Miller regelt professionell das konditionelle Aufbautraining. Marcus Graves arbeitet dabei auch hart auf dem Fahrradergometer, während seine Mannschaftskollegen in der Halle schwitzen. Auch Clay Guillozet kann derzeit nur sehr dosiert am Mannschaftstraining teilnehmen. Er hat im letzten Spiel gegen Kirchheim ausgesetzt und sein Einsatz gegen Jena ist noch fraglich, so der Verein. „Wir beobachten die Situation von Tag zu Tag und entscheiden auf von Tag zu Tag“, sagt Don Beck. Guillozet laboriert an einer Verletzung im Vorderfuß. Er spielte gegen Dresden – als Graves nicht spielen konnte und Barnes als Ersatz noch nicht spielberechtigt war –, unter starken Schmerzen mit. „Das war ein ganz wichtiges Spiel für uns“, so Don Beck. „Jetzt, wo wir Jordan Barnes in unserem Team haben, werden wir kein übermäßiges Risiko eingehen“, kündigt Beck an.