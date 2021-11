Vierte Pleite in Folge : Negativ-Serie: Gladiators enttäuschen in Hagen

Jonas Grof erlebte einen bitteren Abend in seiner alten Heimat Hagen.

Kopflos, glücklos, ideenlos: Die Gladiators stecken in der Krise. Das 67:86 in Hagen war die vierte Niederlage in Folge. Wie zuletzt gegen Vechta waren die Trierer ein dankbarer Aufbaugegner für ein zuvor kriselndes Team.

Krisen- statt Aufbruchstimmung: Die Römerstrom Gladiators haben am Freitagabend ihre Negativserie in der zweiten Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den Phoenix aus der Asche geleitet - und das nach einer über weite Strecken ganz schwachen Vorstellung. Bei der 67:86-Niederlage in Hagen waren die Trierer kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu den überzeugenden Leistungen zu Saisonbeginn.

Bei ziemlich allen Gladiators lief am Freitagabend wenig zusammen - daran änderte auch Garai Zeebs beste Offensivleistung in dieser Saison nichts (21 Punkte, sieben Assists): Auf Trainer Marco van den Berg kommt vor dem Heimspiel am Dienstagabend gegen Ehingen (19.30 Uhr) viel Arbeit zu. Vor allem das ganz schwache dritte Viertel mit einem 0:17-Lauf wird aufzuarbeiten sein. „In diesen Situationen haben wir die Führungsrollen noch nicht richtig gelöst. Uns ist es nicht gelungen, das Momentum zu brechen. Wir spielen derzeit nicht gut“, sagte Gladiators-Trainer Marco van den Berg nach dem Spiel bei sportdeutschland.tv.

Aber von vorn. Center Radoslav Pekovic war nach überstandener Erkältung wieder dabei - und er zeigte zu Beginn, wie wichtig er für die Trierer ist. Nach einem schnellen Dreier der Hagener nach wenigen Sekunden gelang den Gladiators durch Garai Zeeb und Pekovic ein 9:0-Lauf. Zeeb hatte in der Offense gute Aktionen, er kassierte aber zwei frühe Fouls. Die Trierer waren gut im Spiel, führten 20:14 – und in der Auszeit forderte er von seinem Team, das Tempo hochzuhalten. Phoenix Hagen hielt aber dagegen und entschied das Viertel mit 25:24 für sich – auch, weil die Trierer bei vier Versuchen aus der Distanz noch erfolglos waren, die Hagener hatten da schon drei Dreier getroffen.

Die Gladiators starteten zwar mit einem Dreier von Almstedt in den zweiten Abschnitt, danach fanden aber die Gastgeber ihren Rhythmus (32:27). Marco van den Berg wechselte Paul Hollfelder ein, der gegen Vechta sein Debüt feierte - und der 18-Jährige führte sich gleich mit seinen ersten Pro-A-Punkten ein.

Nun zeigte Aufbauspieler Garai Zeeb, dass er auch aus der Distanz treffen kann – gegen Vechta gelang ihm offensiv nichts, in Hagen traf er aber gleich zwei Dreier in Folge und bescherte seinem Team damit die Führung (36:35) - auch wenn seine nächsten Versuche daneben gingen. Die Feuervögel gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause (45:42). Nach der Pause lief es für die Trierer nicht rund - Pekovic musste nach einem Zusammenprall vom Feld, er bekam einen Verband, Hagen nutzte die kurzzeitige Irritation und erhöhte auf 52:44. Das Spiel war in dieser Phase zerfahren.