Als das dritte Viertel am Samstagabend in der Nürnberger Zelthalle am Airport zu Ende geht, ist das Spiel so gut wie durch: 48:75 ist auf der Anzeigetafel hinten an der Wand zu lesen - aus Trierer Sicht. Diesen 27-Punkte-Rückstand holt das Team von Trainer Christian Held nicht mehr auf, dafür ist das Heimteam zu stark, und Trier zu schwach an diesem Abend. So heißt es am Ende: 74:92 (37:50) im ersten Playoff-Viertelfinale der ProA zwischen den Römerstrom Gladiators Trier und den Nürnberg Falcons.

Dabei ist Triers Start richtig gut. Zur Freude der mehr als hundert mitgereisten lautstarken Gladiators-Fans führen die Gäste schnell mit 10:4. Trier macht es gut, spielt schnell – immer wieder über Kelvin Lewis und Jermaine Bucknor – und verteidigt intensiv. Zwar kommen die Nürnberger ab Mitte des ersten Viertels besser in die Partie, bis Mitte des zweiten Viertels bleibt es jedoch ein enges und ausgeglichenes Spiel.

Doch dann kippt’s: Trier versucht es viel zu oft glücklos von außen, bekommt den Ball zu selten unter den Korb, findet keine Mittel gegen die sehr starke Nürnberger Defense. Die Falcons drehen jetzt richtig auf. Das Team von Trainer Ralph Junge zeigt – angeführt vom überragenden Ishmail Wainwright – eine exzellente Vorstellung. Der Ball läuft wahnsinnig schnell, immer wieder finden die Falcons ihre freien Männer. Trier kriegt die Franken nicht gestoppt: In die Halbzeit geht’s mit einem 37:50-Rückstand.

Auch danach kommt Trier nicht zurück. Trainer Christian Held platzt am Rand der Kragen.

Es wird nicht mehr spannend. Der Tabellendritte der Hauptrunde gewinnt absolut verdient und setzt ein echtes Ausrufezeichen in Spiel eins.

Die beste Nachricht des Abends: Es ist noch lange nichts entschieden. Am Mittwoch hat Trier in Viertelfinale Nummer zwei die Gelegenheit, es besser zu machen. Dann sind die Falcons um 19.30 Uhr in der Arena Trier zu Gast.

Beste Werfer Trier: Bucknor 12, Joos 11, Schmikale 8, Grün 8

Bericht mit Stimmen folgt.