Neuzugang kommt für zwei Jahre : Ein junger Aufsteiger für die Gladiators Trier

Trier Ein Talent für den Spielaufbau: Die Gladiators haben einen Backup für Garai Zeeb gefunden. Der 21-jährige Nico Wenzl kommt auf besondere Empfehlung seines neuen (und alten) Trainers.

Den gebürtigen Oberpfälzer zog es in der Jugend für ein Jahr nach Bremerhaven, danach schloss er sich ab 2016 dem Nachwuchsprogramm von Bundesligist Bayreuth an. 2018 kam er auch in der BBL zu Kurzeinsätzen, später er dank einer Doppellizenz in der Pro B für Coburg. Nach seinem Wechsel nach Dresden gewann er mit den Titans in seiner ersten Saison gleich den Pro-B-Titel. Beim Aufstieg der Sachsen spielte Wenzl eine wichtige Rolle - vor allem seine Dreierquote in den Playoffs (über 46 Prozent) zeigt seine Qualitäten. Im Verlauf der gesamten Saison lag die Quote bei 39,5 Prozent. Bei den Gladiators ergänzt Wenzl die Guard-Rotation um Garai Zeeb, Dan Monteroso und Parker van Dyke. Sein Schwerpunkt soll auf der Point-Guard-Position liegen.