Basketball Aimé Olma — der junge Gladiator mit dem „Löwenherz“

Trier · Seine Einsatzzeiten in der Pro A Mannschaft der Trierer Gladiatoren sind (noch) überschaubar. Was Aimé Olma bei den Römerstrom Gladiators in Trier noch erreichen will.

23.11.2023 , 16:19 Uhr

Bei den Fans höchts beliebt: Aimé Olma. Foto: TV/Willi Speicher

Von Uli Kaurisch

Dieser Tatsache war sich der 19-jährige Guard bewusst, als er sich entschied Jacques Schneider von Leverkusen nach Trier zu folgen. „Der Plan, den die Gladiators mit mir verfolgen, hat mich sehr überzeugt und mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. So war mir relativ schnell klar, dass Trier die beste Option für mich ist, um den nächsten Schritt zu wagen und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr, Teil dieses Programms zu sein“, so urteilte Aimé Olma zu Beginn der Saison, als er nach den Gründen für seinen Wechsel an die Mosel gefragt wurde.