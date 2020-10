Basketball : Coronafall im Umfeld des Gladiators-Teams: Nächste drei Spiele fallen aus

Trier Hiobsbotschaft für die Römerstrom Gladiators Trier. Wie der Verein am Dienstagmittag mitteilt, muss das gesamte Team bis zum 7. November in häusliche Quarantäne. Dadurch fallen gleich mehrere Spiele aus.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass eine Person, die regelmäßigen Kontakt zu den Spielern hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Seitdem stehen die Römerstrom Gladiators in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt der Stadt Trier und der Geschäftsführung der Barmer 2. Basketball Bundesliga. Bis einschließlich 7. November befindet sich das gesamte Team der Gladiators in häuslicher Quarantäne. Das teilt der Verein am Dienstagmittag mit.