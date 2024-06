Präsentation am Montag Heiße Gerüchte: Bekommen die Römerstrom Gladiators einen neuen Namen?

Nein, zu viel verraten möchten die Gladiators nicht. Nicht jetzt. Sondern erst am Montag, da lässt sich was zeigen, was verkünden, vielleicht ja sogar schon das neue Trikot. Für Montag haben die Trierer Zweitliga-Basketballer zur Pressekonferenz eingeladen, die – anders zuletzt bei der Beförderung von Jacques Schneider zum Headcoach – keinen Schwerpunkt aufs Sportliche legt. Thema werde vielmehr „der Ausbau einer bestehenden, strategischen Partnerschaft sein“, so wird es in der Einladung angekündigt. Heißt so viel wie: Ein Sponsor stockt auf. Aber wer, was, wie?