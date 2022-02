Auf Playoff-Kurs : Starke Gladiators: Am Ende mit mehr Biss als die Eisbären

Ganz stark: Jonas Grof (beim Wurf) überzeugte am Sonntag gegen die Eisbären Bremerhaven. Foto: Willy Speicher

Trier Vierter Sieg in Folge: Trierer bezwingen nach dramatischer Schlussphase Bremerhaven mit 98:88. Ein Gladiator spielt groß auf.

Nein, das ist nichts für schwache Nerven an diesem Sonntag kurz vor 19 Uhr in der Arena: Brody Clarke trifft 100 Sekunden vor Schluss zum 90:85 für die Gladiators. War‘s das? Noch nicht! Jarelle Reischel antwortet per Dreier. Kurz darauf: Garai Zeeb trifft aus der Distanz. Die Gladiators schnappen sich die Rebounds, legen nach, bleiben bissig. Mit 98:88 bringen die Trierer das Spiel nach Hause. Vierter Sieg in Folge.

Und das gegen das beste Team der vergangenen Wochen, gegen die Eisbären Bremerhaven. Es war wieder eine echte Teamleistung der Trierer, die damit klar auf Playoff-Kurs bleiben. Bester Trierer war Jonas Grof, der nicht nur Topscorer mit 20 Punkten war, sondern auch noch neun Rebounds und fünf Assists in der Statistik stehen hatte.

Es war ein dramatisches Spiel gegen einen starken Gegner. Die Eisbären hatten im noch jungen Jahr bisher fünf von sechs Ligaspielen gewonnen, darunter auch die Partien gegen die Topteams Jena und Rostock. Die Trierer hatten zuletzt drei Spiele in Folge gefeiert. An Selbstvertrauen fehlte es also keinem der Teams.

Die Gladiators starteten gut in die Partie, sie führten mit 6:0, dann mit 10:4. Die Eisbären meldeten sich schnell zurück und gingen beim 15:13 durch Elias Baggette zum ersten Mal in Führung. Die Gäste – das offensivstärkste Team der Liga – machten den Trierern auch mit einer starken Defensive das Leben schwer. Das erste Viertel entschieden die Eisbären mit 25:22 für sich.

Auch im zweiten Abschnitt mussten sich die Trierer immer wieder ihre Punkte hart erkämpfen – so locker herausgespielt wie eine Woche zuvor gegen Karlsruhe ging es gegen die starken Bremerhavener nicht. Brody Clarke wühlte sich immer wieder unter dem Korb zu Punkten. Aus der Distanz ging bei beiden Teams in der ersten Halbzeit nur wenig. Die Trierer schnappten sich abser nun immer mehr Rebounds. So sahen die 1000 Zuschauer in der ausverkauften Arena ein sehr intensives, oft ziemlich zerfahrenes Spiel, in dem die Führung immer wieder wechselte.

Mit einem 42:41 ging es in die Halbzeitpause. Brody Clarke (11 Punkte) und der ebenfalls starke Jonas Grof (10) hatten zu diesem Zeitpunkt schon zweistellig gepunktet. Die Trierer bauten kurz nach der Pause auf 47:41 durch einen Dreier von Parker van Dyke aus, aber das war erst mal nur von kurzer Dauer. Die Eisbären blieben dran, auch wenn die Trierer in Führung blieben. Kurz vor Ende vor Viertelende liefen die Gladiators aber heiß. Erst traf Jonas Grof per Dreier zum 63:54, kurz darauf machte es Garai Zeeb erstmals zweistellig (70:60). Zum Viertelende kamen die Eisbären noch bis auf fünf Punkte ran.

Armani Moore brachte acht Minuten vor Schluss die Gäste wieder mit einem Dreier in Führung (76:79) – Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs nahm eine Auszeit. Grof antwortete mit einem Dreier. Am Ende wurde es turbulent – mit dem besseren Ende für die Gladiators. So deutlich wie es das nackte Ergebnis (98:88) glauben lässt, war es jedenfalls nicht.

Gladiators: Zeeb 16, van Dyke 17, Demmer 0, Wolf 10, Grof 20, Niedermanner 2, Almstedt 2, Clarke 18, Pekovic 6, Wiley 7

Bremerhaven (beste Schützen): Reischel 18, Yebo 14, Moore 14

Viertelstände: 22:25, 42:41 (Halbzeit), 74:69, 98:88