Fünf freie Plätze : Ganz enges Rennen - Gladiators Trier und sieben Konkurrenten kämpfen um freie Playoff-Plätze

Trier 2. Basketball-Bundesliga: Das Rennen um die Playoffs ist so offen wie nie. Die Trierer Gladiators sind mittendrin.

(AF) Eine Tabellenprognose ein paar Tage vor dem letzten Spieltag der der regulären Runde? Die sieht in einer Basketball-Liga mit Playoff-Runde oft etwa so aus: Zwei, drei Teams rangeln sich noch um einen der Playoff-Plätze – und zwei, drei Teams im Keller vielleicht noch um einen Platz über dem Strich. Zumindest, was den Kampf um den Klassenerhalt angeht, ergibt sich in diesem Jahr in der zweite Basketball-Bundesliga ein eher übliches Szenario: Ehingen und Itzehoe sind bereits sicher abgestiegen – und Schwenningen und die Artland Dragons machen den dritten Absteiger unter sich aus.