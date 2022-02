Englische Woche : Gute Erinnerungen an den Neuling

Gladiators Trier gegen Rostock Seawolves. Foto: TV/Willy Speicher

Bochum Basketball: Gladiators wollen beim Aufsteiger in Bochum den fünften Sieg in Folge.

(AF) Das Hinrunden-Spiel der Gladiators Trier gegen Bochum ist erst einige Wochen her, dennoch hat sich seit der Partie am 2. Weihnachtstag einiges verändert. Nicht nur, dass nach dem damaligen „Geisterspiel“ wieder Zuschauer in die Arena dürfen. Auch die Ära van den Berg war bei den Gladiators wenige Tage später beendet. Die Erinnerungen ans Spiel fallen positiv aus: Trier gewann damals locker mit 103:81 – und seit einigen Wochen präsentieren sich die Gladiators noch mal deutlich gefestigter als noch im Dezember. Sollte also nichts schief gehen mit dem fünften Sieg in Folge, wenn die Trierer am Mittwoch zu Gast beim VfL sind, oder? Lockere Aufgabe? Da widerspricht der neue Cheftrainer Pascal Heinrichs vehement. Er bezeichnet den Club aus dem Ruhrpott als „schweren Gegner“, der sich im Aufwärtstrend befinde.

Zuletzt gewannen die Bochumer drei Mal in Folge, eine Serie wird also enden. Der Aufsteiger, bei denen auch die Ex-Gladiatoren Kilian Dietz und Johannes Joos aktiv sind, hat sich jedenfalls gut in der neuen Liga behauptet. Nach 22 Spielen und zehn Siege liegen die Bochumer näher an den Playoff- als an den Abstiegsplätzen. Die Trierer haben auch nur zwei Siege mehr auf dem Konto. Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert sieht aber die Gäste am Mittwoch (19 Uhr) in der Favoritenrolle. „Trier gehört sicherlich zu den Top4-Teams der ProA und hat zuletzt nach dem Wechsel auf der Trainerposition wieder in die Spur gefunden“, sagt er auf der Club-Homepage: „Im Hinspiel haben wir schon die Stärke von Trier zu spüren bekommen.“

Beim Spiel in Trier gehörte Kapitän Thomas Grün zu den stärksten Gladiatoren. Der Deutsch-Luxemburger wird aber nach seiner im Spiel in Itzehoe erlittenen Oberschenkel-Verletzung (Muskelriss) auf unbestimmte Zeit ausfallen. Mit einem Sieg in Bochum können die Trierer ihre Playoff-Ambitionen untermauern und schon für das nächste Heimspiel am Sonntag vorlegen – dann ist mit den Bayer Giants Leverkusen wieder ein Playoff-Konkurrent zu Gast in der Arena.